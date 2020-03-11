BMW осталась без «морды», влетев под самосвал на Дальневосточном; дорогу пришлось мыть
Серьёзное ДТП произошло в ночь с 10 на 11 марта на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», БМВ врезалась сзади в самосвал, дорогу залило техническими жидкостями. По словам Константина, у грузовика оказался пробит топливный бак. Легковая машина, судя по фотографиям, получила сильные повреждения.
«Все живы, но пострадал водитель БМВ. В сознании, есть внутренние повреждения, увезли на скорой», – пишет Алёна. Точные обстоятельства ДТП выясняются.