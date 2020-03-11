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11.03.2020 07:25
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BMW осталась без «морды», влетев под самосвал на Дальневосточном; дорогу пришлось мыть

Серьёзное ДТП произошло в ночь с 10 на 11 марта на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», БМВ врезалась сзади в самосвал, дорогу залило техническими жидкостями. По словам Константина, у грузовика оказался пробит топливный бак. Легковая машина, судя по фотографиям, получила сильные повреждения.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Все живы, но пострадал водитель БМВ. В сознании, есть внутренние повреждения, увезли на скорой», – пишет Алёна. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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