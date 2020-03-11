Россиянина задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в продаже персональных данных
Кирилл Фирсов, как пишет 11 марта «Коммерсант», был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди еще 7 марта. В Калифорнии его подозревают как минимум в двух случаях продажи украденных учетных данных. Ранее Фирсов был известен как эксперт, который обнаружил ряд серьезных уязвимостей в популярном мессенджере «Telegram».
По данным издания, в США его считают администратором онлайн-платформы для покупки и продажи украденных учетных данных Deer.io.
Эпизоды, которые ему вменяет американское правосудие, произошли «около 4 марта» и «около 5 марта».
«Deer.io начал свою деятельность как минимум с октября 2013 года и имеет на сегодняшний день более 24 тыс. активных магазинов с объемом продаж, превышающим $17 млн. Кирилл Викторович Фирсов — российский кибер-хакер и администратор платформы Deer.io. Фирсов не только управлял платформой, но и рекламировал ее на других кибер-форумах для хакеров»,— говорится в документах прокуратуры.
О задержании россиянина США уведомили посольство РФ. Диппредставительство сообщила «Коммерсанту», что Фирсов помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.