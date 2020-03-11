Россиянина задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в продаже персональных данных

Кирилл Фирсов, как пишет 11 марта «Коммерсант», был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди еще 7 марта. В Калифорнии его подозревают как минимум в двух случаях продажи украденных учетных данных. Ранее Фирсов был известен как эксперт, который обнаружил ряд серьезных уязвимостей в популярном мессенджере «Telegram».



По данным издания, в США его считают администратором онлайн-платформы для покупки и продажи украденных учетных данных Deer.io.



Эпизоды, которые ему вменяет американское правосудие, произошли «около 4 марта» и «около 5 марта».

