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11.03.2020 00:07
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Мацуев отменил гастроли в США

Денис Мацуев сообщи" об отмене концертов в США из-за болезни.

"К сожалению, не лечу в Америку, потому что с утра резко поднялась температура, разболелось горло. Вы знаете, насколько редко я отменяю свои концерты, насколько важно для меня иметь возможность каждый день выходить на сцену и встречаться с моей любимой публикой по всему миру. До последнего момента я надеялся на то, что три дня концертов с Валерием Гергиевым и моим любимым Нью-Йоркским филармоническим оркестром в Линкольн-центре в США состоятся несмотря ни на что. Но сегодня лечащий врач поставил диагноз "острый фарингит" и категорически запретил длительный перелет, потому что высок риск осложнения, в том числе на барабанные перепонки, что может надолго вывести меня из строя в итоге" - пояснил Мацуев.

Ранее Денис Мацуев из-за коронавируса перенес на неопределенный срок концерты в Италии.

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