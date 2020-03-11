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Публикуется на правах рекламы

8 апреля — круглый стол «Новостройки для автомобилистов. Нужен ли дом железному коню?»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «Новостройки для автомобилистов. Нужен ли дом железному коню?»

Фото: pixabay.com

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Сколько в новостройке должно быть парковочных мест?
  • Гаражные кооперативы уходят в прошлое, а количество машин растет. Как найти выход? Какова позиция города по парковкам в районах новостроек?
  • В жилье какого класса строительство паркингов оправдано с точки зрения экономики и спроса?
  • Дворы без машин и удобная парковка — совместимы ли эти две концепции?
  • Подземный или надземный паркинг — особенности строительства, рентабельности и спроса?
  • Почему застройщик не может эксплуатировать надземный паркинг? Есть ли сторонние компании и инвесторы, заинтересованные в развитии этого вида бизнеса?
  • Городские автостоянки — возможности для государственно-частного партнерства.

К участию приглашаются: представители компаний застройщиков и компаний, осуществляющих управление и эксплуатацию паркингами, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Юрий Пирожков
+7 921 900 75 58
prosto@fontanka.ru

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