11.03.2020 17:00
Публикуется на правах рекламы
8 апреля — круглый стол «Новостройки для автомобилистов. Нужен ли дом железному коню?»
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «Новостройки для автомобилистов. Нужен ли дом железному коню?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Сколько в новостройке должно быть парковочных мест?
- Гаражные кооперативы уходят в прошлое, а количество машин растет. Как найти выход? Какова позиция города по парковкам в районах новостроек?
- В жилье какого класса строительство паркингов оправдано с точки зрения экономики и спроса?
- Дворы без машин и удобная парковка — совместимы ли эти две концепции?
- Подземный или надземный паркинг — особенности строительства, рентабельности и спроса?
- Почему застройщик не может эксплуатировать надземный паркинг? Есть ли сторонние компании и инвесторы, заинтересованные в развитии этого вида бизнеса?
- Городские автостоянки — возможности для государственно-частного партнерства.
К участию приглашаются: представители компаний застройщиков и компаний, осуществляющих управление и эксплуатацию паркингами, эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Юрий Пирожков
+7 921 900 75 58
prosto@fontanka.ru