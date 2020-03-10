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Ещё два штата США ввели режим ЧС из-за COVID–19

Ещё два штата США - Северная Каролина и – 10 марта ввели режим ЧС из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID–19.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за эпидемии коронавируса, объявили местные власти во вторник.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил о том, что оно обусловлено выявлением пяти новых случаев заражения COVID–19. Они связаны с прошедшей в феврале конференцией BioGen в Бостоне. Общее число заболевших коронавирусом в Северной Каролине достигло семи человек и, как предупреждают власти, будет расти.

Также режим ЧС объявил губернатор Колорадо Джаред Полис, где вирус выявлен еще у трех человек, а общее число заболевших достигло 15.

Ранее в США ЧС объявили на всем западном побережье США, к такой же мере прибегли власти Орегона и штата Нью-Йорк. По последним данным, на территории США выявлены 804 случая заболевания, большинство – в штате Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

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