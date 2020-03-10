«А ты чей правнук?» Звезды кино и спорта позвали петербургских школьников открыть семейные архивы.

Василий Лановой, Сергей Безруков, Владимир Машков и Алена Загитова рассказывают в роликах о своих предках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, и приглашают молодежь в возрасте 11-18 лет принять участие в конкурсе сочинений. Конкурс «Правнуки Победителей» проводится общественной организации «Бессмертный полк России» на средства фонда президентских грантов. Победителей обещают наградить в Москве 8 мая.

Руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» Андрей Краснобаев 10 марта рассказал «Фонтанке», что «главная цель конкурса разбудить у подрастающего поколения интерес к истории собственной семьи». Чтобы претендовать на победу в конкурсе, ребенку вместе с родителями предстоит изучить факты биографии своих фронтовиков в семейном архиве, поработать на сетевых ресурсах «Память народа» и «Подвиг народа» и «погуглить» периодические издания военных лет.

На сайте международного конкурса «Правнуки Победителей» зарегистрировались уже около пяти тысяч участников, но петербуржцев из них не более сотни. Большинство заявок из республик Северного Кавказа. «Объективно, в этом году очень много конкурсов для школьников Санкт-Петербурга, связанных с Годом памяти и славы, и наш проходит практически незамеченным, - говорит Краснобаев. - Но мы надеемся, что наши дети возьмут победу качеством представленных работ».



Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте проекта «Правнуки Победителей». Заявки принимают до конца марта.

