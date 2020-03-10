Шойгу поговорил с министром обороны Турции

Напомним, ранее ведомство назвало более чем не соответствующим действительности сегодняшнее заявление президента Турции Эрдогана об уничтожении в этой сирийской провинции восьми комплексов ПВО «Панцирь-С» сирийской правительственной армии. По данным МО РФ в результате атаки беспилотников были повреждены всего лишь два из четырёх «Панцирей», прикрывавших небо Дамаска, и сейчас они уже восстанавливаются. Но так или иначе, эти сообщения свидетельствуют о том, что боевые действия в Идлибе продолжаются до сих пор. Несмотря на то, что после шестичасовых переговоров президентов РФ и Турции в Москве 5 марта, с 0 часов 6 марта в Идлибе был объявлен режим прекращения огня.