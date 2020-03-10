Шойгу поговорил с министром обороны Турции

Главы оборонных ведомств России и Турции поговорили по телефону, сообщает МО РФ вечером 10 марта. Подробности военные не раскрывают, но речь шла об Идлибе.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (принят в Москве 5 марта 2020 г.)», - лаконично обрисовывает событие пресс-служба Минобороны России.
Напомним, ранее ведомство назвало более чем не соответствующим действительности сегодняшнее заявление президента Турции Эрдогана об уничтожении в этой сирийской провинции восьми комплексов ПВО «Панцирь-С» сирийской правительственной армии. По данным МО РФ в результате атаки беспилотников были повреждены всего лишь два из четырёх «Панцирей», прикрывавших небо Дамаска, и сейчас они уже восстанавливаются. Но так или иначе, эти сообщения свидетельствуют о том, что боевые действия в Идлибе продолжаются до сих пор. Несмотря на то, что после шестичасовых переговоров президентов РФ и Турции в Москве 5 марта, с 0 часов 6 марта в Идлибе был объявлен режим прекращения огня.