В Минфине не видят причин для рецессии в российской экономике в 2020 году

«У нас для компенсации таких рисков есть тоже механизм, предусмотренный бюджетом: он называется условно «утвержденные расходы». На первый год (2020 год. — Прим. ред.) 2,5% расходов они составляют, это около 0,5 триллиона рублей, на следующий — 5%, это порядка триллиона рублей», — сказал он РИА Новости .

Минфин не ожидает рецессии в экономике России и серьезного выпадения не нефтегазовых доходов бюджета в 2020 году на фоне спада цен на нефть и текущего снижения курса рубля, Об этом 10 марта заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что выпадающие не нефтегазовые доходы бюджета в таком объеме может дать только очень серьезная рецессия, а в Минфине, по его словам, такого падения ВВП никто не ждет.



Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП показывает отрицательную динамику. Последний раз российская экономика входила в рецессию в кризис 2014–2015 годов, она закончилась весной 2016 года.



По итогам 2019 года рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, составил 1,3%.



Текущий прогноз правительства на 2020 год по росту ВВП — 1,9%.



Курс доллара и евро подскочил до 75 и 86 рублей утром 9 марта, день назвали «черным понедельником». Валюта стремительно подорожала после того, как Россия и страны ОПЕК отказались сократить количество добываемой нефти. К середине дня 10 марта курс немного подрос и стабилизировался.

