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10.03.2020 19:27
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В Греции коронавирус закрыл все вузы, школы и детсады

В Греции на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса закроют все учебные заведения, детсады и вузы, как частные, так и государственные. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас 10 марта.

Слова министра приводит официальный сайт ведомства. «По предложению специалистов и экспертов правительство решило приостановить учебную деятельность всех учебных заведений по всей стране на следующие 14 дней. Это касается детских садов, школ, институтов и университетов, частных и государственных. Эта профилактическая мера принимается с единственной целью уменьшить распространение коронавируса в обществе», — заявил министр.

«Это момент, когда все греки должны проявить ответственность», — сказал министр. За сутки в Греции выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 89 заболевших.

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