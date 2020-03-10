Дороги в северных районах Петербурга отремонтируют за 455 млн рублей

Дирекция транспортного строительства проводит тендер, в ходе которого определится подрядчик для ремонта дорог в северных района города. Название фирмы, которой достанется контракт с максимальной ценой в 455 млн рублей, станет известно после процедуры аукциона 30 марта.

Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры 10 марта. «Лот «Северные районы города» сформирован из адресов в Выборгском, Курортном, Приморском, Красногвардейском и Калининском районах. В список объектов попали Лесной проспект от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта, Среднеохтинский проспект, шоссе Революции от Бокситогорской улицы до улицы Химиков и другие адреса», — рассказали в ведомстве.