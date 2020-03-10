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10.03.2020 17:31
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У главы Минобороны Норвегии ищут коронавирус. Все встречи он отменил и уже изолирован

Глава оборонного ведомства соседствующей с РФ страны блока НАТО — Норвегии — угодил в карантин по новому коронавирусу, сообщает 10 марта Aftenposten.

По данным издания, министр Франк Бакке-Йенсен отменил все визиты и встречи, запланированные на ближайшее время. «На данный момент наличие коронавируса у министра не подтверждено, но пока не будут получены результаты исследований, министр и министерство обороны принимают превентивные меры для предотвращения дальнейшей передачи вируса», — сообщили изданию в оборонном ведомстве

При этом министерство пока отказалось уточнить, при каких обстоятельствах министр мог контактировать с зараженными.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что лидер испанской правой партии Vox Хавьер Ортега Смит заболел 2019-nCoV. Накануне он участвовал в массовом митинге сторонников. Накануне коронавирус выявили у лидера итальянских демократов, а президент Эстонии решила провериться на эту инфекцию после посещения США.

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