У главы Минобороны Норвегии ищут коронавирус. Все встречи он отменил и уже изолирован

По данным издания, министр Франк Бакке-Йенсен отменил все визиты и встречи, запланированные на ближайшее время. «На данный момент наличие коронавируса у министра не подтверждено, но пока не будут получены результаты исследований, министр и министерство обороны принимают превентивные меры для предотвращения дальнейшей передачи вируса», — сообщили изданию в оборонном ведомстве

Глава оборонного ведомства соседствующей с РФ страны блока НАТО — Норвегии — угодил в карантин по новому коронавирусу, сообщает 10 марта Aftenposten .

При этом министерство пока отказалось уточнить, при каких обстоятельствах министр мог контактировать с зараженными.



Напомним, 10 марта стало известно о том, что лидер испанской правой партии Vox Хавьер Ортега Смит заболел 2019-nCoV. Накануне он участвовал в массовом митинге сторонников. Накануне коронавирус выявили у лидера итальянских демократов, а президент Эстонии решила провериться на эту инфекцию после посещения США.