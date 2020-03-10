Главный собор Ватикана закрыли из-за коронавируса
Собор Святого Петра, который является центральным и наиболее крупным сооружением Ватикана, закрыли для посещения туристов из-за распространения 2019-nCoV.
«С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра остаются закрытыми для экскурсий и туристов до 3 апреля», — цитирует распоряжение властей 10 марта издание AgenSIR.
Ватикан сотрудничает с Италией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ранее первый заболевший появился и в городе-государстве. После этого Папа Римский впервые провел проповедь по видеотрансляции. До этого стало известно о болезни Франциска, однако пресс-служба понтифика заявила, что речь не идет о коронавирусе.