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10.03.2020 17:00
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Главный собор Ватикана закрыли из-за коронавируса

Собор Святого Петра, который является центральным и наиболее крупным сооружением Ватикана, закрыли для посещения туристов из-за распространения 2019-nCoV.

«С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра остаются закрытыми для экскурсий и туристов до 3 апреля», — цитирует распоряжение властей 10 марта издание AgenSIR.

Ватикан сотрудничает с Италией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ранее первый заболевший появился и в городе-государстве. После этого Папа Римский впервые провел проповедь по видеотрансляции. До этого стало известно о болезни Франциска, однако пресс-служба понтифика заявила, что речь не идет о коронавирусе.

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