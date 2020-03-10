Сначала отпуск, потом алкоголь и автомобили. Что и насколько подорожает из-за обвала рубля

Ослабление национальной валюты не замедлит сказаться на потребительских товарах. Быстрее всего начнут дорожать турпутевки, следом — фрукты, алкоголь, редкие импортные смартфоны и автомобили. Некоторые позиции могут, напротив, упасть в цене.

Подешевевшая нефть и обвалившиеся биржевые индексы увлекли за собой и российскую валюту. По курсу ЦБ на 10 марта доллар стоит 72,02 рубля, прибавив 7% к пятничному значению, евро подорожал на 8% — до 81,82 рубля. Пока аналитики спорят, насколько глубоким и долгим будет падение, производители, ретейлеры и дистрибьюторы уже готовятся переписывать ценники.

Изменение курса быстрее всего отразится на туристическом продукте. Как пояснили «Фонтанке» туроператоры, цены в договорах привязаны к курсу ЦБ и будут корректироваться вслед за ним. Пока, судя по сайтам компаний, расценки более гуманные, нежели на биржевых торгах. К примеру, у «Библио-Глобуса» и «Интуриста» 10 марта евро стоит 77,7 рубля, доллар — 69,2 рубля, у петербургского «Петротура» — евро 77,4 рубля, доллар — 68,9 рубля.



Но уже завтра курс регулятора будет более адекватен биржевому, а значит, и расценки операторов изменятся соответственно. «Мы ориентируемся на курс Центробанка, он корректирует стоимость путевок», — говорит директор «Петротура» Игорь Мазулов. По его словам, оператор не намерен искусственно сдерживать рост цен, ровно как и повышать стоимость туров. При этом участники рынка признают, что из-за эпидемии коронавируса спрос на туристический продукт и так серьезно просел: люди отказываются от путешествий не только за рубеж, но и внутри страны. «Особо путевки никто не покупает», — соглашается Мазулов. Подорожают также авиабилеты. В ночь на 11 марта международная ассоциация гражданской авиации (IATA) установит курс евро в размере 82 рублей. С учетом разницы с предыдущей неделей подорожание составит 12%. С другой стороны, снижение цен на нефть может привести к удешевлению авиатоплива, что, в свою очередь, приведет к сокращению стоимости билетов, считают в Aviasales.

Вероятно, курс рубля потянет за собой и цены на автомобили, причем как импортные, так и произведенные в России. Так, крупнейший отечественный игрок «АвтоВАЗ» уже признался, что, несмотря на высокий уровень локализации, на него «оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США». Компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию, заявил представитель компании, хотя, когда и насколько, не уточнил.



На петербургских автозаводах пока решили не торопить события. «Пока ничего не меняем. Будем смотреть на рынок», — сказали в Nissan. Четких сроков принятия решения о корректировке цен компания не назвала. В Hyundai оставили вопрос «Фонтанки» без комментария.

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) считают, что поставки автомобилей в России, запланированные на ближайшие 3–6 месяцев, вероятнее всего, застрахованы от валютных рисков, поэтому подорожание будет плавным. Не будут резко поднимать цену и местные производители, так как это может обрушить и без того слабый спрос. В такой ситуации меры поддержки со стороны правительства пришлись бы как нельзя кстати, считают в «АвтоВАЗе».

С долей фатализма смотрят на крутое пике рубля участники рынка потребительской электроники. «Когда рубль обесценивается, деваться некуда — техника дорожает», — комментирует совладелец сети DNS Дмитрий Алексеев. Другое дело, что опыт предыдущего обвала показал, что резких перемен рынок будет стараться избежать — чтоб не потерять клиентов.



Быстрее всего вырастет в цене импорт — например, редкие модели смартфонов, по которым нет больших запасов. Крупная бытовая техника, которая в основном производится в России, будет дорожать более плавно. «Если будет устойчивое изменение курса, а похоже, что оно будет устойчивое, тогда к лету почти почувствуем, что цены меняются», — считает Алексеев. К Новому году цена изменится по всем категориям.

Чтобы не потерять рынок, поставщики и ретейлеры будут сдерживать рост цен — не только за счет собственной маржи, но и за счет задержки смены технологий. Например, на технику, предназначенную для российского рынка, вендоры будут ставить процессоры предыдущего поколения и откладывать премьеры флагманских моделей.

«Российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и опыт показывает, что розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой», — прокомментировали в объединенной пресс-службе «М.Видео» и «Эльдорадо». Сами сети продолжают плановые акции и распродажи, стоимость техники на полках не менялась.



Продавцы одежды не планируют поднимать цены на весенне-летнюю коллекцию, которая уже доставлена и оплачена. Подорожает ли зимняя, будет понятно в мае, когда нужно будет делать второй транш китайским фабрикам перед отправкой груза. «Если в мае курс рубля не откатится или, наоборот, вырастет, будем поднимать цены», — говорит коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина.

Министерство сельского хозяйства не ожидает роста стоимости основных категорий продуктов питания, но не исключают подорожания товаров, которые не производят в России. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, доля отечественной продукции на полках сетей от 95 до 100% в зависимости от категории. Но изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены и российских поставщиков, например, если изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования. И если цены поднимут производители, то продукты подорожают и в рознице.

Ретейлеры обещают, что мгновенного скачка не произойдет. «Уведомлений о повышении цен от поставщиков мы пока не получали. В случае повышения закупочных цен каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке», — рассказали в пресс-службе «Ленты».



По мнению участников рынка, быстрее всего поставщики начнут пересматривать цены на фрукты и овощи, так как это биржевой товар, а сроки годности сравнительно небольшие. «Поставки фруктов и томатов из Турции, Египта, Израиля будут самым слабым звеном, так как там и так проблема из-за коронавируса», — говорит топ-менеджер одной из сетей. А вот крупные импортеры бананов, как правило, страхуют свои валютные риски — курс поставки устанавливается на год.

Поставщики говорят, что пока готовы принять удар на себя. «Сейчас не время поднимать цены, потребительский спрос слишком слабый», — комментирует Эльчин Ахмедов, владелец оптовой торговой фирмы ООО «Айбарус», специализирующейся на овощах и фруктах. По его словам, сейчас компания обсуждает с партнерами из Турции и Египта изменения условий закупки на новые партии. «Пытаемся пониже купить, чтобы подстроиться под цену, которая сейчас здесь сформировалась», — сказал он.

Алкоголь подорожает месяца через полтора, поскольку у дистрибьюторов сохранилось много запасов. «Резких изменений не будет, все понимают, что если резко поднять цены, можно потерять рынок», — говорит совладелец «Реала» Александр Мышинский. Кроме того, у федеральных сетей на три месяца вперед прописаны акции, и поставщики не могут от них отказаться под угрозой штрафов. «Есть надежда на разум, все устали от этих скачков туда-сюда», — добавляет предприниматель.

