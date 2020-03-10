Кондуктор, избитая за 40 рублей, простила агрессивного Кешу. Судить его не будут

Примирением сторон закончилось уголовное дело о грубом избиении кондуктора троллейбуса в Петербурге. Иннокентий Александров, как и собирался, загладил вину и заслужил прощение получившей по лицу женщины.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 марта, постановление о прекращении дела о хулиганстве и уголовного преследования Александрова вынес Кировский райсуд. Об этом просила потерпевшая — сотрудница «Горэлектротранса», которая в июле прошлого года получила кулаком в лицо после того, как попросила пассажира покинуть сломавшийся троллейбус №45.