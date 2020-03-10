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10.03.2020 16:30
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Кондуктор, избитая за 40 рублей, простила агрессивного Кешу. Судить его не будут

Примирением сторон закончилось уголовное дело о грубом избиении кондуктора троллейбуса в Петербурге. Иннокентий Александров, как и собирался, загладил вину и заслужил прощение получившей по лицу женщины.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 марта, постановление о прекращении дела о хулиганстве и уголовного преследования Александрова вынес Кировский райсуд. Об этом просила потерпевшая — сотрудница «Горэлектротранса», которая в июле прошлого года получила кулаком в лицо после того, как попросила пассажира покинуть сломавшийся троллейбус №45.

Реакция молодого человека, который уже заплатил за проезд, попала на видео. 28-летнего Иннокентия, известного друзьям под прозвищем Кеша, опознали читатели «Фонтанки». Через несколько дней после этого он написал явку с повинной и выступил с покаянным видеообращением.

«Очень сожалею, раскаиваюсь. Хочу загладить свою вину, искупить, извиниться», — заявлял он и, судя по ходатайству потерпевшей, преуспел.

Женщина подтвердила, что её обидчик принёс извинения и полностью загладил причиненный преступлением вред. Претензий к нему она больше не имеет.

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Комментарии (6)

SanNik
Ну и отлично. Теперь все подонки Петербурга могут знать, что можно абсолютно безнаказанно избивать сотрудников городского транспорта.
В самом худшем случае - отделаешься штрафом. Думаю, что менты после такого и искать никого не будут - какой смысл напрягаться в поимке отморозка, если пострадавшая дура откажется от заявления? лучше заняться своими делами.
ну а владелец транспортной компании - просто убл.док, который не способен защитить своих сотрудников и свою репутацию. В штате компании есть туристы. Кондуктора избили как представителя компании, а не как частное лицо. и именно компания должна предоставлять юристов для защиты таких интересов.
Можно я также начну мусоров избивать? Скажу. что я бил не сотрудника полиции, а обычного мужика, поэтому посадить меня за покушение на сотрудника полиции нельзя?
Страна победившего идиотизма
260631061
Ну и дура. Теперь безнаказанный Кеша сгоряча ещё кому-нибудь в лицо заедет. Сажать за такое, конечно, уже перебор, но очень основательно оштрафовать и на общественные работы назначить стоило бы.
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