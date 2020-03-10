Кондуктор, избитая за 40 рублей, простила агрессивного Кешу. Судить его не будут
Примирением сторон закончилось уголовное дело о грубом избиении кондуктора троллейбуса в Петербурге. Иннокентий Александров, как и собирался, загладил вину и заслужил прощение получившей по лицу женщины.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 марта, постановление о прекращении дела о хулиганстве и уголовного преследования Александрова вынес Кировский райсуд. Об этом просила потерпевшая — сотрудница «Горэлектротранса», которая в июле прошлого года получила кулаком в лицо после того, как попросила пассажира покинуть сломавшийся троллейбус №45.
Реакция молодого человека, который уже заплатил за проезд, попала на видео. 28-летнего Иннокентия, известного друзьям под прозвищем Кеша, опознали читатели «Фонтанки». Через несколько дней после этого он написал явку с повинной и выступил с покаянным видеообращением.
«Очень сожалею, раскаиваюсь. Хочу загладить свою вину, искупить, извиниться», — заявлял он и, судя по ходатайству потерпевшей, преуспел.
Женщина подтвердила, что её обидчик принёс извинения и полностью загладил причиненный преступлением вред. Претензий к нему она больше не имеет.