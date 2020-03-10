За четыре дня, с 6 по 9 марта, сотрудники ДПС ГИБДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали 129 нетрезвых водителей. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования оформлены 59 водителей. Об этом 10 марта сообщает УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте» .

О нескольких случаях рассказывает «Дорожный инспектор». В посёлке Песочный вечером 7 марта 34-летний мужчина на «Ладе», обклеенной знаками «начинающий водитель», надул 1,375 мг/л (при допустимом значении 0,160 мг/л), то есть превысил допустимую норму в 8,5 раза. Через несколько часов, около двух ночи 8 марта, инспекторы того же ОБ ДПС № 4 ГИБДД с погоней остановили «Хонду» с иностранными номерами на Юкковском шоссе. За рулём был 40-летний гражданин Молдовы, его показатель — 0,749 мг/л. Обоих оформили по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ночью 9 марта в Парголово сотрудники ОБ ДПС № 4 задержали 44-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения на «КИА». Он отказался проходить освидетельствование, однако это не избавляет его от ответственности: статья 12.26 КоАП РФ предполагает штраф в 30 тысяч рублей штраф и лишение прав.