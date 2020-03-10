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10.03.2020 16:20
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Публикуется на правах рекламы

В ПСК рассказали об инвестициях в коммерческие помещения в апартаментах

Что наиболее востребовано в конкретном районе, как выбрать помещение, какой средний срок окупаемости вложений – вот неполный перечень вопросов, на которые отвечают будущие арендаторы коммерческих помещений. Эксперты ГК «ПСК» на примере апарт-комплекса START рассказывают о востребованных форматах.

Фото: unsplash.com

Парнас, где строится апарт-комплекс START, относится к молодым районам Петербурга. По данным Knight Frank, в спальных районах превалируют продуктовые магазины, кафе и салоны красоты. На эти сферы приходится 17%, 13% и 12% соответственно от всего объёма предложения.

На первых этажах апарт-отелей, чаще всего, располагается бизнес, оказывающий услуги. Это салоны красоты, медицинские центры, химчистки и т.д. Заведения общественного питания также заинтересованы в данных помещениях, поскольку арендаторы не готовы тратить время на готовку, особенно при краткосрочной аренде.

Выбор помещений

В START коммерческие помещения спроектированы так, чтобы обеспечить потребности самого разного бизнеса – от броу-бара до студии йоги. Инвесторам предлагается 15 вариантов коммерческих помещений площадью от 63 до 156 кв. м — оптимальные размеры с точки зрения потенциального разнообразия бизнеса. Например, представленный ниже вариант площадью 84,5 кв. м подойдёт для собственной кофейни или пекарни по франшизе с делением на зону для покупателей и хранения или приготовления продуктов.

Фото: "ПСК"

Более крупные форматы, от 100 до 150 кв. м, подходят для мини-маркета у дома, салона красоты, детского клуба и так далее.

— Ключевое преимущество апарта-комплекса перед жилыми комплексами в том, что апартаменты сдаются с отделкой. А значит — готовы к немедленному заселению или аренде. Соответственно, поток клиентов для малого бизнеса формируется практически сразу после ввода здания в эксплуатацию. Во-вторых, владельцы бизнеса вправе рассчитывать не только на постоянных клиентов из близлежащих домов, но и на непрерывно обновляющийся поток арендаторов, за счёт которых проходимость выше по сравнению с ЖК, — отмечают в ГК «ПСК».

Фото: "ПСК"
Фото: "ПСК"

Срок окупаемости

Окупаемость легко рассчитать самостоятельно. Средняя стоимость аренды на Парнасе составляет от 2 до 5 тыс. руб. за кв. м.* Средняя цена — 2800 руб. за кв. м. Таким образом, помещение на первом этаже START площадью 84,5 кв. м и стоимостью 13,5 млн руб. окупится в среднем за 5 лет.

У покупателей коммерческих помещений в START есть возможность воспользоваться ипотекой.

Стать инвестором можно и с небольшой суммой. В START действует эксклюзивная программа долевой покупки и владения апартаментами. В этом случае доля апартаментов обойдётся в 500 тыс. руб., а доходная часть рассчитывается между собственниками пропорционально вложенным средствам.

Такая возможность есть и у покупателей коммерческих помещений на первом этаже START.

Подробная информация о коммерческих помещениях, программах инвестиций, способах покупки, долевом владении и многом другом — в офисе продаж напротив метро «Парнас» и по телефону (812) 640-38-38.

*По данным Knight Frank

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

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