ГИБДД подводит итоги праздников: 9 детей пострадали в Петербурге, в Ленобласти из трех погибших один ребенок

За долгие выходные и пятницу — с 6 по 9 марта включительно — на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 1625 дорожных аварий. Пострадали в них 97 человек, погибли трое. Традиционно не обошлось без множества наездов на пешеходов.

На дорогах Петербурга инспекторы ДПС зафиксировали 1325 ДТП, сообщает «ВКонтакте» Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО. Большинство аварий обошлось без серьезных последствий, пострадавшие были только в 47 случаях. Всего травмы получили 54 человека, среди них 9 детей. Жертв удалось избежать.

За 8 марта дети пострадали в двух серьезных авариях. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, в 13:40 на 72-м километре внутреннего кольца КАД 43-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате водитель автомобиля получил травмы средней степени тяжести, а его 10-летняя пассажирка — тяжелые. Девочка была пристегнута. Несколькими часами ранее, около 9:40, у дома 42 по проспекту Энергетиков столкнулись пустая маршрутка, Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. В результате в «Лансере» пострадали 64-летний водитель и двое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, также увезли 25-летнего водителя «Соляриса».

На следующий день, 9 марта, на Пулковском шоссе маршрутка столкнулась с «Тойотой» и от удара наехала на две легковушки. В результате в микроавтобусе пострадали женщина и 12-летняя девочка. О том, как произошла авария, «Фонтанке» рассказал владелец Toyota. А вечером, около 19:30, у дома 34 по Комендантскому проспекту 41-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево не пропустил Audi A6. От удара «Ауди» влетел в припаркованные Hyundai Solaris, Honda Jazz и Ford. В итоге водителя первого «Соляриса» госпитализировали в состоянии средней тяжести, а его 15-летнюю пассажирку — в тяжелом.

В Ленобласти за минувшие четыре дня произошло 300 дорожных аварий, из которых 31 была с пострадавшими. Травмы получили 43 человека, в том числе четверо детей. Три человека, включая одного ребенка, погибли. Днем в пятницу, 6 марта, на Киевском шоссе в деревне Большие Колпаны погиб водитель «Нивы». Сообщалось, что мужчине стало плохо и, потеряв управление машиной, он вылетел на «встречку». Там внедорожник оторвал прицеп у «Рено» и столкнулся с «Тойотой». В аварии также получили травмы два человека. В 20:05 7 марта на 77-м километре федеральной трассы «Нарва», в деревне Бегуницы Волосовского района, 46-летний мужчина на автомобиле LADA Largus сбил 13-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД. Чтобы помочь ребенку, на дорогу выбежала 24-летняя женщина — и вместе с пострадавшим мальчиком была сбита ехавшим во встречном направлении Audi Q7 под управлением 52-летнего мужчины. В результате ребенок погиб на месте, а женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Третий погибший — тоже пешеход. По предварительной информации, в 2:30 9 марта на 11-м километре дороги «Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск» автомобиль Hyundai Solaris наехал на лежащего поперек дороги 37-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Это не единственные серьезные ДТП с пешеходами в Петербурге и Ленобласти, произошедшие с пятницы по воскресенье:

В 12:50 6 марта на улице Оптиков автомобиль Suzuki сбил 57-летнего мужчину, который выскочил на дорогу из-за припаркованных машин.

автомобиль Suzuki сбил 57-летнего мужчину, который выскочил на дорогу из-за припаркованных машин. В 14 часов 7 марта на 1-й Советской улице женщина на Audi сбила 60-летнюю женщину вне пешеходного перехода.

женщина на Audi сбила 60-летнюю женщину вне пешеходного перехода. В 14:35 7 марта в Мурино мужчина на ВАЗ-2114 сбил 12-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

мужчина на ВАЗ-2114 сбил 12-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. В 18:15 8 марта напротив дома 20 по Кингисеппскому шоссе в Ивангороде 72-летний водитель автомобиля SEAT сбил пятиклассника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

72-летний водитель автомобиля SEAT сбил пятиклассника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В 7 часов утра 9 марта у дома 29 по Перевозной набережной в Петербурге 35-летний мужчина на KIA Rio, двигаясь по двору, сбил 34-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

в Петербурге 35-летний мужчина на KIA Rio, двигаясь по двору, сбил 34-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В 8:55 9 марта у дома 7, корпус 1, по проспекту Маршала Блюхера 25-летний водитель Renault Logan въехал в стоящую грузовую «ГАЗель», из-за чего та сдвинулась и наехала на 27-летнего пешехода и стоящий автомобиль «Чайка-Сервис». Пешеход получил травмы средней тяжести.

25-летний водитель Renault Logan въехал в стоящую грузовую «ГАЗель», из-за чего та сдвинулась и наехала на 27-летнего пешехода и стоящий автомобиль «Чайка-Сервис». Пешеход получил травмы средней тяжести. В 21:30 9 марта на 10-м километре автодороги «Петербург — Матокса» во Всеволожском районе 44-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута № 674 сбил вне зоны пешеходного перехода 34-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также в Выборгском районе Ленобласти, на подъезде к МАПП «Брусничное» около полудня 8 марта вылетел в кювет и врезался в столб SsangYong. Как добавляет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, пострадали трое: водитель и две пассажирки 1973 и 1956 годов рождения. Все получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию.