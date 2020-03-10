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10.03.2020 14:55
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Российский рынок после резкого провала потихоньку отыгрывает потери

К 14:30 вторника российский фондовый рынок показывает небольшой рост. 12-процентное утреннее падение заметно сгладилось, и теперь потери индекса РТС составляют всего 8,35%

Индекс "голубых фишек" переживший примерно такое же глубокое падение (минус 10,2%), к обеду обыграл половину потерь и сейчас находится на уровне -5,3%.

В лидерах падения, значительно хуже рынка, остаются "Роснефть" (-12,3%) и "Лукойл" (-12,29%). Плохие показатели у "Татнефти" (-10,75%).

В то же время, на рынке находится и немало поводов для позитива. Так, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", основной актив которых, с точки зрения инвесторов, не столько запасы нефти, сколько огромный запас валютной ликвидности на счетах, выросли в цене на 8,23%. В хорошем плюсе также основные золотодобытчики - "Полиметалл" (+6,5%) и "полюс Золото" (+5,85%).

Положительная динамика у "Фосагро" (+5,69%), "Норникеля" (+4,25%), "Северстали" (+3,36%), "Акрона" (+3,29%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,47%). В небольшой плюс также вышли "Яндекс" и "Русал".

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