Российские федеральные облигации оттолкнулись от дна и набирают доходность
Котировки облигаций федерального займа во вторник на открытии торгов на Московской бирже сильно теряли доходность.
К примеру, котировки ОФЗ SU26207RMFS9 с датой погашения в феврале 2027 года и с ближайшей купонной выплатой в августе 2020 года в 10:40 упали с пятничного уровня 111,2 пункта до 106,5 пункта. Лишь к 13:30 удалось вернуть котировки к уровню 109,5. Всего за четыре часа торгов объем торгов этими бумагами превысил 4,4 млрд рублей на основном рынке и более 27,5 млрд рублей на рынке РЕПО.
Аналогичная ситуация с самыми ликвидными на рынке ОФЗ SU26230RMFS1 с датой погашения в 2039 году и суммой купона 38,39. Их котировки с пятничных 111,5 падали к полудню до 104,62. В 13:50 эти ОФЗ немного отыгрались, и к 13:50 их котировки составляют 108,2. Объем торгов по этим бумагам только на основном рынке превысил за первую половину вторника 6,3 млрд рублей, а на рынке РЕПО наторговали почти на 47 млрд рублей.