Кокорин: Возвращаться в "Зенит" нет желания, отношения с руководством испорчены

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин предположил, как мог произойти его переход. Его слова приводит "Чемпионат.com" со ссылкой на YouTube-канал бывшего футболиста Евгения Савина. Однако на самом канале видео интервью на данный момент недоступно.

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — рассказал Кокорин.