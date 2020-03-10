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10.03.2020 14:40
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Кокорин: Возвращаться в "Зенит" нет желания, отношения с руководством испорчены

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин предположил, как мог произойти его переход. Его слова приводит "Чемпионат.com" со ссылкой на YouTube-канал бывшего футболиста Евгения Савина. Однако на самом канале видео интервью на данный момент недоступно.

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — рассказал Кокорин.

Также футболиста ответил на вопрос, вернется ли он в "Зенит".

— На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет, - подчеркнул Кокорин. - Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет.

Напомним, что в мае 2019 года Кокорина, его брата, а также друга Павла Мамаева отправили в колонию за две драки в центре Москвы. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.

Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». 1 марта Кокорин впервые сыграл за новый клуб в официальном матче. Нападающий отметился голом. "Зенит" после возобновления чемпионата в двух матчах против "Локомотива" и "Уфы" на своём поле не забил ни одного гола.

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