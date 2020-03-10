Кино и ненцы. Между петербургскими организациями распределили президентские гранты на 400 млн

Фонд президентских грантов выделил 387 млн рублей петербургским некоммерческим организациям на их проекты. Больше всего досталось на важнейшее из искусств, театр и мрамор.

Как сообщает 10 марта комитет по молодежной политике, всего в рамках первого этапа заявочной кампании было поддержано 97 проектов. Судя по сайту фонда, безусловным лидером с большим отрывом оказался Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)». На федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» ему выделено 80 млн рублей при общей сумме расходов в 114 млн. Принять участие в конкурсе смогут авторы от 18 до 35 лет, независимо от образования и сферы деятельности. После трехэтапного отбора, участники которого также получат ряд привилегий, будет выбран один победитель в части полнометражного кино и несколько — в короткометражках. Фонд окажет им поддержку при съемках фильмов. Характерно, что по условиям конкурса, местом действия должен быть один или несколько российских регионов, а сюжет должен отражать проблематику и специфику региона или страны. Съемки будут проводиться за пределами Петербурга и Москвы.

Вторым по объему гранта стал Фонд Императорского Михайловского театра — он получит 60 млн на проект «Театр Победы». Общие расходы должны составить 147 млн. Интересно, что реализован проект также будет за пределами Петербурга — в Новосибирске. В самом театре пояснили, что название фонда не отражает сферу его деятельности и организация участвует в проектах по всей территории России, а не только на площади Искусств. Нельзя не обратить внимание, впрочем, что художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман одновременно руководит и Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, которому исполняется 75 лет. В заявке его так и называют — «Ровесник Победы». В связи с этим предполагается юбилейный фестиваль, художественно-просветительские программы, выставочная деятельность. Одной из целей названо «укрепление исторической памяти и духа патриотизма жителей г. Новосибирска и Сибирского региона путем объединения вокруг знаковых событий: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия Новосибирского театра».

В том же направлении сохранения исторической памяти безошибочно движется и третий по размеру гранта участник — Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Руководит им Андрей Кононов, директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Грант на проект «В потомках ваши имена» выделен в размере 17,4 млн. Речь идет о создании историко-патриотического мемориала военным губернаторам Кронштадта. «В ходе реализации проекта будут выполнены косметические работы, произведены работы по благоустройству территории, устроены дорожки, выполнено мощение из плитки, проведен комплекс работ для устройства трех мраморных мемориальных досок, двух стел и 4 скамей и пр». Здесь же — выставки и патриотические мероприятия. Цели указаны четко: «сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения уважения и верности родному Отечеству». Таким образом, на эти проекты выделено более трети от всей суммы первого этапа. Еще 14,6 млн достанется НКО «Тепло» на музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». 12,7 млн — Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» на проект «Ветер перемен». В рамках него другие регионы будет распространена петербургская модель сопровождаемого проживания. Среди других проектов, на которые выделены сравнительно крупные гранты, есть помощь НКО и специалистам, оказывающим услуги наркозависимым людям с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (8,7 млн), социально-педагогическая программа «Формула единства» (9 млн). 5,4 млн получит школа паллиативной помощи фонда «АдВИТА», 3 млн — дневной центр для людей с диагнозом «деменция», 2 млн — организация «Шаг навстречу» на реабилитацию творчество людей с ограниченными возможностями. Попадаются и такие проекты как настольная образовательная игра «День Оленевода» (должна популяризировать знания о культуре ненцев).