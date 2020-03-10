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10.03.2020 13:42
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В Кремле не видят в коронавирусе помехи голосованию по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти не планируют переносить голосование по поправкам в Конституцию из-за распространения 2019-nCoV.

«Нет, никаких нет на этот счет данных», — цитирует 10 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ сейчас «более благоприятная», чем в других странах.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. 10 марта их во втором чтении принимает Госдума ФС РФ.

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Комментарии (4)

житель города П.
Так мне до конца непонятно, что преувеличено: опасность вируса или компетентность власти в борьбе с ним?
SNOW
Это если б вдруг Навальному или еще каким паразитам надо было бы собраться для подрывной деятельности, тогда да - всех на подходах принудительно госпитализировали бы в автозаки и кпз. А тут - дело богоугодное, там и больные могут выздороветь.
SNOW
Если надо для хорошего дела, то и в разгар эпидемии бубонной чумы можно голосовать, ничего страшного.
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