В Кремле не видят в коронавирусе помехи голосованию по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти не планируют переносить голосование по поправкам в Конституцию из-за распространения 2019-nCoV.

«Нет, никаких нет на этот счет данных», — цитирует 10 марта заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ сейчас «более благоприятная», чем в других странах.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. 10 марта их во втором чтении принимает Госдума ФС РФ.