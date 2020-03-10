Аукцион «Соцсбыт» собрал для Центра «Антон тут рядом» более 50 тыс. рублей

В Петербурге состоялся благотворительный аукцион, на котором с молотка ушли вещи времён Советского Союза. Собранные средства будут направлены в Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Аукцион «Соцсбыт» уже не первый раз проходит в Северной столице. Организует его Музей советских игровых автоматов. Основная задача — сбор средств для работы благотворительных организаций Петербурга. Вещи для аукциона предоставляют жители города. По правилам, даритель может оставить часть суммы, вырученной с продажи, себе. Но практика показывает, что все участники отказываются от своей доли. Так было и в этот раз, рассказали в Центре «Антон тут рядом», в чью пользу и проводился аукцион.