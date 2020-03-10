Семья из России погибла в Гватемале: во время ливня они столкнулись с грузовиком
В ДТП на северо-востоке Гватемалы погибли трое россиян, сообщает 10 марта «Лента.ру».
Лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовым, по данным издания Prensa Libre, произошло в воскресенье, 8 марта, на 249-м километре трассы в Атлантику, Моралес, Изабаль. Издание elPeriodico отмечает, что дорожные условия были сложными: шёл сильный дождь.
Водитель грузовика выжил, он задержан до выяснения обстоятельств. Погибли три человека из легковушки: мужчина, женщина и ребёнок. Издания называют их имена — личности установили по найденным в машине документам. Это Сергей З., его жена Елена Ч. (судя по соцсетям, оба из Орска) и их пятилетний сын. Семья жила в городе Эль-Эстор, где мужчина на протяжении последних семи лет работал техническим директором шахты в горнодобывающей компании.
AHORA:— Victor Bolaños (@vichoguate) March 9, 2020
Documentos encontrados en el lugar del accidente en Ruta al Atlántico corresponden a una familia de origen ruso, que residía en El Estor, Izabal.
Se trata de una mujer dedicada al modelaje, su esposo y el hijo de ambos.
Información en desarrollo. pic.twitter.com/hy9It4IR8l