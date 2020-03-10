Лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовым, по данным издания Prensa Libre, произошло в воскресенье, 8 марта, на 249-м километре трассы в Атлантику, Моралес, Изабаль. Издание elPeriodico отмечает, что дорожные условия были сложными: шёл сильный дождь.

Водитель грузовика выжил, он задержан до выяснения обстоятельств. Погибли три человека из легковушки: мужчина, женщина и ребёнок. Издания называют их имена — личности установили по найденным в машине документам. Это Сергей З., его жена Елена Ч. (судя по соцсетям, оба из Орска) и их пятилетний сын. Семья жила в городе Эль-Эстор, где мужчина на протяжении последних семи лет работал техническим директором шахты в горнодобывающей компании.