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10.03.2020 10:40
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Семья из России погибла в Гватемале: во время ливня они столкнулись с грузовиком

В ДТП на северо-востоке Гватемалы погибли трое россиян, сообщает 10 марта «Лента.ру».

Фото: Victor Bolanos, @vichoguate, twitter.com

Лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовым, по данным издания Prensa Libre, произошло в воскресенье, 8 марта, на 249-м километре трассы в Атлантику, Моралес, Изабаль. Издание elPeriodico отмечает, что дорожные условия были сложными: шёл сильный дождь.

Водитель грузовика выжил, он задержан до выяснения обстоятельств. Погибли три человека из легковушки: мужчина, женщина и ребёнок. Издания называют их имена — личности установили по найденным в машине документам. Это Сергей З., его жена Елена Ч. (судя по соцсетям, оба из Орска) и их пятилетний сын. Семья жила в городе Эль-Эстор, где мужчина на протяжении последних семи лет работал техническим директором шахты в горнодобывающей компании.

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Комментарии (1)

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