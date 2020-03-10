С эпицентра распространения коронавируса в Китае снимут режим изоляции
В провинции Хубэй в Китае, населенные пункты в которой более двух месяцев закрыты на карантин из-за распространения коронавируса, граждане снова смогут передвигаться внутри региона. Но не все. Об этом сообщают 10 марта «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт правительства Хубэя.
Разрешение на передвижение получат те, у кого будет зеленый или желтый QR-код, он же «код здоровья», который позволяет отслеживать состояние человека с помощью программы для мобильного телефона. Приложение Alipay Health Code генерирует «код здоровья» на основании данных о перемещении и контактах.
Издание отмечает, что сообщение о внедрении приложения в провинции Хубэй поступило одновременно с новостью о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Ухань. https://www.fontanka.ru/2020/03/10/69022438/
Вспышка коронавируса нового типа произошла в городе Ухань, административном центре Хубэя, в декабре 2019 г. Более 67 000 случаев заболевания были отмечены в Хубэе, сообщает 10 марта комиссия по здравоохранению Китая, более 49 000 из них приходится на население Уханя. Общее число заразившихся коронавирусом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превышает 109 000 человек, 3809 случаев закончились летальным исходом.