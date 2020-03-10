С эпицентра распространения коронавируса в Китае снимут режим изоляции

В провинции Хубэй в Китае, населенные пункты в которой более двух месяцев закрыты на карантин из-за распространения коронавируса, граждане снова смогут передвигаться внутри региона. Но не все. Об этом сообщают 10 марта «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт правительства Хубэя.



Разрешение на передвижение получат те, у кого будет зеленый или желтый QR-код, он же «код здоровья», который позволяет отслеживать состояние человека с помощью программы для мобильного телефона. Приложение Alipay Health Code генерирует «код здоровья» на основании данных о перемещении и контактах.

