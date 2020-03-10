Матч «Зенита» в Евролиге из-за коронавируса пройдёт при пустых трибунах

Матч 29-го тура баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и французским АСВЕЛом из-за распространения коронавируса пройдёт 13 марта без зрителей, сообщает официальный сайт Евролиги.
АСВЕЛ с 10 победами занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» располагается на последней, 18-й строчке, напоминает Sport24.ru.
За закрытыми дверями должен пройти и матч между «Миланом» и «Олимпиакосом», если греческий клуб получит разрешение на въезд в Италию, отмечает 10 марта «Чемпионат». В Италии, напомним, ввели режим изоляции и отменили матчи Серии А.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в самом конце 2019 года. Число смертельных случаев по всему миру превышает 3,8 тысячи, излечились более 60 тысяч больных. В Италии сейчас заразились более 7 тысяч человек (второе место в мире после Китая по числу инфицированных), во Франции – более 1,2 тысячи.