FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
67.52р75.84р
10.03.2020 08:53
0
Печать

Матч «Зенита» в Евролиге из-за коронавируса пройдёт при пустых трибунах

Матч 29-го тура баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и французским АСВЕЛом из-за распространения коронавируса пройдёт 13 марта без зрителей, сообщает официальный сайт Евролиги.

АСВЕЛ с 10 победами занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» располагается на последней, 18-й строчке, напоминает Sport24.ru.

За закрытыми дверями должен пройти и матч между «Миланом» и «Олимпиакосом», если греческий клуб получит разрешение на въезд в Италию, отмечает 10 марта «Чемпионат». В Италии, напомним, ввели режим изоляции и отменили матчи Серии А.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в самом конце 2019 года. Число смертельных случаев по всему миру превышает 3,8 тысячи, излечились более 60 тысяч больных. В Италии сейчас заразились более 7 тысяч человек (второе место в мире после Китая по числу инфицированных), во Франции – более 1,2 тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний