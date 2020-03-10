Коронавирус приравняют к форс-мажору. Российское правительство разрешило

О решении властей 10 марта сообщает «Коммерсантъ» . По данным газеты, над нормативным актом работают три министерства — промышленности и торговли, юстиции и финансов, при этом кабмин согласовал решение. В Минпромторге меру объяснили тем, что необходимо «нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам». Законодательство РФ разрешает правительству прописывать нюансы конкретных закупок.

Месяц назад вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в прессе заявил о том, что пора «на уровне правительства … принять некоторые решения». Под этим он имел в виду введение форс-мажора в торговле с КНР по исполняемым в данный момент контрактам. Палата уже выдает заключения о форс-мажорных обстоятельствах для внешнеторговых контрактов. Но при исполнении внутренних контрактов компании сталкиваются с трудностями.



На 10 марта в Китае зарегистрировано 80 700 случаев коронавируса. Летальным исходом закончилось 3100 случаев. Выздоровели 59 900 человек. При этом за последние сутки в стране выявлено всего 20 новых пайиентов, двое из которых привезли вирус из-за рубежа.

