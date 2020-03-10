Минобороны опубликовало 27 млн записей и фотографий фронтовиков ВОВ

Проект «Дорога памяти» пополнился новыми документами и фотографиями участников Великой Отечественной. На данный момент в базе 27 миллионов свидетельств войны, сообщает 10 марта РИА Новости.
«В рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти», призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны, загружено более 27 млн записей и фотографий об участниках ВОВ», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Информация, как уточнили в военном ведомстве, обновляется в режиме реального времени.
Загрузить фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны, чтобы они попали в экспозицию мультимедийного музея, может любой желающий на сайте проекта.
«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных, которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.