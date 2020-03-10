Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 10 марта прибыл в эпицентр распространения коронавируса город Ухань для инспекции работ по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как сообщает «Коммерсант», Си Цзиньпин планирует встретиться в первую очередь с медицинским персоналом, а также с пациентами больниц и местными жителями. Ждут его также и те, кто обеспечивал нераспространение за пределы города вируса — военнослужащие, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в Ухане в декабре 2019 года. В Китае число заразившихся достигло 80,7 тыс., умерли 3,1 тыс., выздоровели 59,9 тыс. За последние сутки количество нововыявленных случаев болезни составило всего 20, из которых 2 — это люди, приехавшие в Китай из-за рубежа.



В других странах на 10 марта, по данным ВОЗ, заразились более 110 тыс., умерли более 3,8 тыс. Наиболее пострадавшие от коронавируса страны — Италия, Иран, Корея.

