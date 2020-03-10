С помощью фишинга «Белый кролик» мошенники обманывают пользователей в сети

Во второй половине 2019 года был зафиксирован всплеск фишинга, то есть интернет-мошенничеств, по новой схеме, названной «Белый кролик». По аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес» жертву заманивают в «нору» поначалу безобидными «приманками».



Как пишет 10 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов «Известий», в соцсетях злоумышленники от имени звёзд или с помощью «новостных» видеороликов предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например сотового оператора или банка. В «благодарность» ему обещают вознаграждение. Затем клиент получает письмо о выигрыше, теряет бдительность и переводит деньги мошеннику.