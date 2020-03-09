В Шушарах огонь с балкона перебрался в комнату. Из дома эвакуировали 50 человек
Квартирный пожар в Пушкинском районе Петербурга закончился эвакуацией жильцов на нескольких этажах. Огонь спалил балкон и часть комнаты.
По информации «Фонтанки», балкон в однокомнатной квартире на Окуловской улице, дом 7 загорелся в половину девятого вечера 9 марта. Хозяева квартиры надышались дымом, спасатели помогли им выйти на улицу, а свежий воздух - прийти в себя. Кроме владельцев жилплощади, на улице вынуждено оказались 50 человек с вышележащих этажей. Открытое горение ликвидировали в тот момент, когда балкон выгорел и огонь пробрался в комнату. Там он спалил 10 квадратных метров.