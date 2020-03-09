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09.03.2020 21:25
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В Шушарах огонь с балкона перебрался в комнату. Из дома эвакуировали 50 человек

Квартирный пожар в Пушкинском районе Петербурга закончился эвакуацией жильцов на нескольких этажах. Огонь спалил балкон и часть комнаты.

Фото: читательница "Фонтанки" Марина

По информации «Фонтанки», балкон в однокомнатной квартире на Окуловской улице, дом 7 загорелся в половину девятого вечера 9 марта. Хозяева квартиры надышались дымом, спасатели помогли им выйти на улицу, а свежий воздух - прийти в себя. Кроме владельцев жилплощади, на улице вынуждено оказались 50 человек с вышележащих этажей. Открытое горение ликвидировали в тот момент, когда балкон выгорел и огонь пробрался в комнату. Там он спалил 10 квадратных метров.

© Фонтанка.Ру

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