Идеально круглый лунный диск заснял фотограф «Фонтанки» в половину восьмого вечера. На кадрах можно разглядеть кратеры на поверхности спутника земли.

Как сообщали СМИ, 9 марта полнолуние совпало с тем редким моментом, когда спутник Земли максимально близок к ее центру. Такое астрономическое событие называется суперлуние. Ещё больше повезло петербуржцам, ясное небо над головами которых ещё большая редкость.

10 марта в Северной столице переменная облачность и до +6 днём.