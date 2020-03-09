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09.03.2020 22:06
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Чистое весеннее небо над Петербургом подарило горожанам суперлуние

Огромную луну в небе над Петербургом могли видеть горожане с заходом солнца 9 марта. Сегодня она ближе к земле, чем обычно.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Идеально круглый лунный диск заснял фотограф «Фонтанки» в половину восьмого вечера. На кадрах можно разглядеть кратеры на поверхности спутника земли.

Как сообщали СМИ, 9 марта полнолуние совпало с тем редким моментом, когда спутник Земли максимально близок к ее центру. Такое астрономическое событие называется суперлуние. Ещё больше повезло петербуржцам, ясное небо над головами которых ещё большая редкость.

10 марта в Северной столице переменная облачность и до +6 днём.

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Комментарии (3)

julesvern
Написали бы через что заснял...явно не на нокию 3310
Parallax
Модератор, не спать! :)
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