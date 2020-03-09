Уже весь Евросоюз. Кипр теперь тоже с коронавирусом
Последняя страна Евросоюза не избежала заражения новым коронавирусом. На Кипре выявлены два первых случая заболевания «смертельной пневмонией» Covid19, сообщает местное агентство новостей CNA вечером 9 марта.
Two Covid19 cases in Cyprus, Health Minister to make statements to the press https://t.co/P7bETYb9BC #CNA— Cyprus News Agency (@cnainenglish) March 9, 2020
Официальное заявление по этому поводу островной минздрав сделает позднее в понедельник, сообщает агентство.
По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.