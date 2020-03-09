FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
09.03.2020 19:28
7
Печать

Уже весь Евросоюз. Кипр теперь тоже с коронавирусом

Последняя страна Евросоюза не избежала заражения новым коронавирусом. На Кипре выявлены два первых случая заболевания «смертельной пневмонией» Covid19, сообщает местное агентство новостей CNA вечером 9 марта.

Официальное заявление по этому поводу островной минздрав сделает позднее в понедельник, сообщает агентство.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260627961
⚠ Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ http://pornogig.xyz
И ещё: "Весь Евросоюз" ? Автор заметки знает, сколько стран в него входит ? Точно весь ? Вы готовы привести список стран ЕС, официально подтвердивших, что у них диагносцированы заболевшие тем самым коронавирусом ? Да (это к посту выше) в Италии тоже есть заболевшие и умершие. Но с Китаем количества несопоставимые. И давайте вспомним, сколько жертв унесла "испанка" в начале 20-го века. Может, панику поднимать не стоит ?
А нельзя ли уже прекратить истерию ?? Всего лишь очередной ОРВИ / грипп (да простят меня профессиональные медики за обывательскую терминологию) с осложнениями. "Свиной" и "птичий" пережили - и забыли. И даже Эбола. Переживём и это. Кому нужна вся эта шумиха ? Фармацевтическим компаниям ? Политикам для пиара ? Китайцы мрут ? Так они едят, пардон, что попало, и дружным строем прививаются от того же гриппа неизвестно чем. Других новостных поводов нет уже ? Кто посчитал и объявил, сколько человек в мире от осложнений от "обычного" гриппа ежегодно умирает ?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний