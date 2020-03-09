Уже весь Евросоюз. Кипр теперь тоже с коронавирусом

09 Мар 2020 в 20:32 09 Мар 2020 в 20:32

А нельзя ли уже прекратить истерию ?? Всего лишь очередной ОРВИ / грипп (да простят меня профессиональные медики за обывательскую терминологию) с осложнениями. "Свиной" и "птичий" пережили - и забыли. И даже Эбола. Переживём и это. Кому нужна вся эта шумиха ? Фармацевтическим компаниям ? Политикам для пиара ? Китайцы мрут ? Так они едят, пардон, что попало, и дружным строем прививаются от того же гриппа неизвестно чем. Других новостных поводов нет уже ? Кто посчитал и объявил, сколько человек в мире от осложнений от "обычного" гриппа ежегодно умирает ?