Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России

Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, сообщает 9 марта РИА Новости со ссылкой на политика.

«Меня объявили в розыск, ожидается при моем возвращении в Черногорию мой арест», — рассказал Джукич.

По его словам, он ожидает свой арест по возвращении домой.

«При моем возвращении в Москву на следующей неделе я должен буду попросить у русских властей, у МИДа России консультацию по этому поводу, защиту», — добавил он.

В конце февраля на въезде из Сербии в Черногорию при досмотре пассажирского автобуса была задержана посылка, адресованная Джукичу. В пакете находились 100 удостоверений Международной ассоциации полицейских (IPA). Позднее в отношении посылки началась проверка, сообщил главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич.