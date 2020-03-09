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09.03.2020 15:28
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Количество заболевших Covid19 в России выросло до 20 человек. Все новые случаи привезены из Италии

Ещё трое жителей Москвы получили результаты анализов с подтверждённым китайским коронавирусом, который они привезли из Италии.

По состоянию на 9 марта девять человек в Москве и в общей сложности 20 в России заражены Covid19. Три последних случая в столице также связаны с посещением Италии, передаёт РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Петербурге, как сообщалось ранее, выявлены два случая заражения, оба пациента также отдыхали в Италии.

Ранее из больницы был выписан первый госпитализированный в Москве с вирусом житель столицы.

Правительство Италии запретило въезд и выезд из северных регионов страны, откуда расползается вирус. Москва с пятницы находится в режиме повышенной готовности.

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Комментарии (9)

alexpv
И???
Заболели, посморкались, пососали стрепсилс от горла, выздоровели.
Чем все это отличается от обычной простуды?
Что за панический бред устроили, идиоты!
Вовка Мишкин
поближе к гос думе по ближе только это спасёт
Да плевать мы на ети страшилки хотели!! Будем в италию через белоруссию проникать, как партизаны окольными тропами. Довели рашу до ручки, твари. Етого каранавируса НЕТ, выдумка кремлеботов, что б люди не могли в нормальных местах расслабляться
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