Количество заболевших Covid19 в России выросло до 20 человек. Все новые случаи привезены из Италии

Ещё трое жителей Москвы получили результаты анализов с подтверждённым китайским коронавирусом, который они привезли из Италии.

По состоянию на 9 марта девять человек в Москве и в общей сложности 20 в России заражены Covid19. Три последних случая в столице также связаны с посещением Италии, передаёт РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Петербурге, как сообщалось ранее, выявлены два случая заражения, оба пациента также отдыхали в Италии.

Ранее из больницы был выписан первый госпитализированный в Москве с вирусом житель столицы.