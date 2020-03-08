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08.03.2020 18:07
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«Люби меня, мразь!» Семен Слепаков записал сатирическую песню к 8 Марта

Актер и юморист Семен Слепаков записал к 8 Марта песню, в которой обыграл февральский инцидент между пассажиркой московского такси и водителем (девушка кричала: «Вези меня, мразь!»), а заодно и хамское отношение некоторых дам к своим мужчинам.

«Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который все мы недавно увидели», — прокомментировал Слепаков свой ролик.

Героиня песни хочет отметить праздник по полной: получить подарок, сходить в кино и насладиться ночью любви. Но что-то идет не так, и она переходит на повышенные тона.

Среди других песен, ранее выпущенных Семеном Слепаковым, — новогодняя о «Тяжелом годе», композиция о Петрове и Боширове «О Солсберецком шпиле» и о российских футболистах.

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Комментарии (2)

sibor
Почему мне неприятны исполнители, делающие себе пиар и деньги на стёбе и грязных словах? Может, они и по жизни такие?
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