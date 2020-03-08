Мужчину насмерть придавило кабиной грузовика на Малой Балканской

Ремонт чужого фургона стал смертельным для мужчины во Фрунзенском районе Петербурга. Мастера убила кабина малотоннажного грузовика.



Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, 33-летнего приезжего из Таджикистана нашли мёртвым накануне в начале девятого вечера. Его достали из-под автомобиля в гаражном кооперативе у дома 53 по Малой Балканской улице.

Мужчина ремонтировал «ГАЗель», принадлежащую его земляку. По предварительным данным, во время работы поднятая кабина рухнула на него и придавила. Точную причину смерти установят судмедэксперты.