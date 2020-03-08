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08.03.2020 11:39
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В аварии с маршруткой на Энергетиков пострадали четверо, в том числе семилетний ребёнок

Четыре человека получили травмы в аварии в Красногвардейском районе Петербурга 8 марта. В маршрутке, которая столкнулась с легковыми автомобилями, пассажиров не было.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, около половины десятого утра на Энергетиков, 42, не разъехались автобус ПАЗ, «Хёндэ Солярис» и «Мицубиши Лансер». В последнем пострадали 64-летний водитель и два его пассажира, один из которых — ребёнок семи лет.

Помощь медиков также потребовалась 25-летнему мужчине, который управлял «Солярисом». Его состояние оценивают как средне тяжёлое.

Водитель автобуса №369 обошёлся без травм. Маршрут обслуживает «Питеравто», как уточняют в ГИБДД, пассажиров в салоне не было.

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