В аварии с маршруткой на Энергетиков пострадали четверо, в том числе семилетний ребёнок

Четыре человека получили травмы в аварии в Красногвардейском районе Петербурга 8 марта. В маршрутке, которая столкнулась с легковыми автомобилями, пассажиров не было.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, около половины десятого утра на Энергетиков, 42, не разъехались автобус ПАЗ, «Хёндэ Солярис» и «Мицубиши Лансер». В последнем пострадали 64-летний водитель и два его пассажира, один из которых — ребёнок семи лет.

Помощь медиков также потребовалась 25-летнему мужчине, который управлял «Солярисом». Его состояние оценивают как средне тяжёлое.