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08.03.2020 11:55
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«Сколь бы красивым ни было». Арт-группа «Явь» к 8 Марта «поселила» на брандмауэре трех правительниц, но скоро их закрасят

На брандмауэре дома №35 по Боровой улице, с видом на Обводный канал, в ночь на 8 марта появились три прекрасных дамы. Художники арт-группы «Явь» обыграли контуры давным-давно облетевшей штукатурки (во всяком случае, на панорамах карт Google в июне 2019 года краска уже облетела), дополнив их краской. Так облезлые кирпичи превратились в трех знаменитых правительниц.

«Слева Клеопатра, по центру Елизавета Первая (королева Англии и Ирландии), справа наша Екатерина Вторая», — прокомментировали «Фонтанке» в арт-группе, признав, что работа не согласована, но при этом и была создана за собственные деньги художников.

«Сама стена установила нам рамки: осыпавшаяся штукатурка создала четкий силуэт трех женщин в исторических нарядах, — рассказала Анастасия Владычкина. — Это женщины-правительницы к 8 Марта, а дальнейшие смыслы зрители найдут сами в зависимости от личного бэкграунда».

Фото: скриншот с сайта maps.google.com

В администрации Центрального района к перспективам уничтожения стрит-арта отнеслись с сожалением, но с холодным сердцем.

«Вы же знаете правила и городское законодательство: любое несогласованное граффити, сколько бы оно красивым ни было, подлежит обязательному закрашиванию — слово «уничтожение» здесь не хочется употреблять, оно неуместно, — прокомментировали в пресс-службе. — По срокам нормативов нет, все будет зависеть от расторопности сотрудников жилкомсервиса».

Напомним, процесс создания произведения читатели «Фонтанки» заметили минувшей ночью. Для работы художники использовали пожарную лестницу и проектор.

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