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08.03.2020 11:02
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В Красногвардейском районе столкнулись маршрутка и два авто. Есть пострадавшие

ДТП с маршрутным микроавтобусом №369 и двумя легковыми машинами произошло утром 8 марта у дома 49 по проспекту Энергетиков.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, есть пострадавшие. Сколько именно человек получили травмы в аварии, не уточняется, однако свидетели утверждают, что на место происшествия приехали реанимобили, скорые и МЧС.

На фото видно, что серьёзными повреждениями авария закончилась для «Мицубиши» — в его капот вмят угол маршрутки. «Хёндэ» отбросило в сторону.

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