Путин хочет сажать на 3 года за порчу памятников воинам. Осквернение мемориалов ВОВ обойдётся ещё дороже

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и 7 марта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предлагается дополнить УК статьей 243.4 - «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России».

Президент России Владимир Путин предлагает вписать в Уголовный кодекс ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников, установленных как в стране, так и за её пределами.

Вилка наказаний предусматривает варианты. Нарушителей можно наказать штрафом до 3 млн рублей, отправить на принудительные работы до трёх лет, либо в колонию на тот же срок.

Более строгие санкции ждут тех, кто повредит памятники группой лиц, либо одиночек, испортивших мемориальные сооружения, посвящённые борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны. Для них предусмотрены штраф до 5 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Расследование уголовных дел по статье 243.4 УК планируется поручить Следственному комитету. Сейчас действует уголовная ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (статья 243). Верхняя планка - 6 лет лишения свободы.