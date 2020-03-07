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07.03.2020 22:15
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Путин хочет сажать на 3 года за порчу памятников воинам. Осквернение мемориалов ВОВ обойдётся ещё дороже

Президент России Владимир Путин предлагает вписать в Уголовный кодекс ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников, установленных как в стране, так и за её пределами.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и 7 марта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предлагается дополнить УК статьей 243.4 - «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России».

Вилка наказаний предусматривает варианты. Нарушителей можно наказать штрафом до 3 млн рублей, отправить на принудительные работы до трёх лет, либо в колонию на тот же срок.

Более строгие санкции ждут тех, кто повредит памятники группой лиц, либо одиночек, испортивших мемориальные сооружения, посвящённые борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны. Для них предусмотрены штраф до 5 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Расследование уголовных дел по статье 243.4 УК планируется поручить Следственному комитету. Сейчас действует уголовная ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (статья 243). Верхняя планка - 6 лет лишения свободы.

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Комментарии (6)

idiot
Он воровал гуманитарку у ветеранов в 90х; Особо не страдал совестью. А сейчас, смотрикась - глядишь и себя наконец на пожизненное засадит вместе с подельничками.
Nationalverrater_2
Подло рушить надгробья и воевать с мертвыми, факт (кроме реальных упырей). Но , чото мине-таки сдаёцца - что космонавты и басманные судьихи смогут запросто приехать , например , в Польшу и посадить на зону какого-нибудь местного придурка , крушившего или размалевавшего могильные камни солдат СА там. Неможно, панове
Traktorist_5e4d82eda3cae
а предыдущие статьи за вандализм уже не считаются? маслить масленное это такой популиз? перед псевдоголосованием? царь спустись на землю и скажи где ты был 20 лет? летал в облаках и ни... не делал? или гимнасточку драл?
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