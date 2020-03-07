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07.03.2020 20:49
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На льдине в Неве нашли «самого коричневого» новорождённого нерпёнка с характером

Спасатель в гидрокостюме вытащил из Невы в районе посёлка им. Свердлова (по ту сторону реки от Металлостроя) необычного детёныша ладожской нерпы. Об этом 7 марта рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Как уточнили представители центра по сохранению редких видов морских млекопитающих, малышка одного-двух дней от роду плыла на крохотной льдине. «Нерпулька, увидев человека, подалась ему навстречу и дала спокойно взять себя в руки», - говорится в сообщении.

На животе у животного была свежая пуповина, а вес его составляет всего 4 кг. Найдёныш «уже с выраженным характером», совсем не таким, как у другого обитателя центра - Крошика. Однако это не самая яркая особенность нерпёнка.

«Это самый коричневый белек из всех когда либо нами виданных ладожских бельков. Они обычно коричневатые, но вот такой вот экземпляр мы видим впервые», - отметили в центре.

Фото: из группы Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
Фото: из группы Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
Фото: из группы Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
Фото: из группы Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
Фото: из группы Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com

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Комментарии (1)

Traktorist_5e4d82eda3cae
хоть что то позитивное осталось... не до всех руки чекиста вовочки добрались
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