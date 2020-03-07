Спасатель в гидрокостюме вытащил из Невы в районе посёлка им. Свердлова (по ту сторону реки от Металлостроя) необычного детёныша ладожской нерпы. Об этом 7 марта рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».



Как уточнили представители центра по сохранению редких видов морских млекопитающих, малышка одного-двух дней от роду плыла на крохотной льдине. «Нерпулька, увидев человека, подалась ему навстречу и дала спокойно взять себя в руки», - говорится в сообщении.



На животе у животного была свежая пуповина, а вес его составляет всего 4 кг. Найдёныш «уже с выраженным характером», совсем не таким, как у другого обитателя центра - Крошика. Однако это не самая яркая особенность нерпёнка.

