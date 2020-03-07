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07.03.2020 20:38
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После ДТП на Васильевском «Фольксваген» забросило в «Тихую гавань». Очевидцы говорят о пострадавшем

Пустая дорога не помешала водителям устроить ДТП на Васильевском острове в Петербурге 7 марта. Автомобили столкнулись так, что один отрикошетил в дом.

О происшествии на пересечении Гаванской и Среднегаванской незадолго до семи часов вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Белый «Фольксваген Поло» выехал на перекрёсток, и ему вбок врезался автомобиль, двигавшийся прямо по Гаванской. Столкновение показывает «Мегаполис».

Фото: из группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: из группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: из группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Фольксваген» откинуло в знак и угол дома - как раз к окнам с вывеской хостела «Тихая гавань». По словам очевидцев, помощь медиков понадобилась водителю. В УГИБДД сообщили, что информации о пострадавших от «скорой» не поступало - вероятно, обошлось без тяжёлых травм.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (1)

lenten
На несколько секунд раньше и впечатал бы человека в дом.
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