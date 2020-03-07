В России могут запретить возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков без факта их передачи

Соответствующий документ 7 марта размещён в базе системы обеспечения законодательной деятельности. Предложено дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса новой, шестой частью, в которой уточняются основания для уголовного преследования по статьям 228.1 УК («Незаконные производство и сбыт наркотиков») и 228.4 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств».

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков. В основе производства хотят видеть веские доказательства и экспертное заключение.

Дела по этим статьям не могут быть возбуждены без сведений о виде, массе и наименовании запрещённых веществ, а также без «достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

Как сказано в пояснительной записке, нововведение призвано защитить граждан от «необоснованного вовлечения в «доследственные» проверки и расследования» дел, в основе которых не хватает данных.

«Сам факт возбуждения уголовных дел в таких случаях, как правило, обжаловался, вызывал негативную реакцию вовлекаемых в уголовнопроцессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества», — отмечают в документе.

Кроме того, ожидается, что новая практика позволит усилить требовательность к правоохранительным органам. Отказаться от «безусловного» возбуждения дел в марте прошлого года предложило МВД.

Через три месяца в Москве по подозрению в сбыте наркотиков арестовали журналиста Ивана Голунова. После общественного резонанса репортёра отпустили в связи с непричастностью. Прокуратура извинилась за незаконное уголовное преследование, пятерых сотрудников уволили из полиции. Незаконный оборот запрещённого, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств предъявили уже им.