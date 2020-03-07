В Петербурге облачно, с неустойчивыми прояснениями и без осадков, но не везде. Дождь пролился в Петроградском районе так, что прохожие выглядывали на крыше мужчину в самом расцвете сил.

О локальных осадках днём 7 марта «Фонтанке» сообщили читатели, рисковавшие намокнуть на Кронверкской улице. По их словам, вода лилась с крыши дома №3. Догадаться о температуре позволило парение, но проверять догадку на практике очевидцы благоразумно не стали.

Рассмотреть причину на высоте пятого этажа не удалось, и прохожие сошлись на том, что это «местный Карлсон затеял стирку». Дом находится под управлением ЖКС №1 Петроградского района, администрация для комментария оказалась недоступна.