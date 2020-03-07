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07.03.2020 16:15
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На 1-й Советской женщина на «Ауди» отправила пенсионерку в больницу

Прогулка по центру Петербурга стоила здоровья 60-летней пенсионерке, угодившей под колёса автомобиля. Владелец машины образцовым поведением на дорогах не отличается.

Об аварии на 1-й Советской улице днём седьмого марта «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, Audi около двух часов дня наехала на пожилую женщину у дома 5. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Автомобиль сбил её вне зоны пешеходного перехода.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Тёмно-зелёная Audi Q5 зарегистрирована на 49-летнюю женщину. За прошлый год хозяйка собрала на ней под два десятка штрафов.

1-я Советская в 2018 году была включена в перечень пешеходных пространств, однако территорию для прогулок быстро заняла парковка. Как уточнил читатель, по улице, согласно знакам, разрешён круговой проезд. «Audi двигалась в полосе движения (правда, не ограниченной бордюрным камнем и не отделенной столбиками)», — пояснил он.

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Комментарии (4)

GrosseTete
А "Фонтанка" вместо того, чтобы просто постить новость про очередное ДТП, обратила бы внимание администрации и ГИБДД на то, что быдло за рулями выломало столбики и паркуется в пешеходной зоне. Интересно, вот гайцы, что приехали на вызов, оштрафовали тех, кто прямо перед ними запакован в пешеходной зоне?
mila789
Причем здесь вне пешеходного перехода? Когда машинам там не место?
alexber2
1-я Советская же пешеходная. Там и кирпич и шлагбаум.
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