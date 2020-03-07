На 1-й Советской женщина на «Ауди» отправила пенсионерку в больницу
Прогулка по центру Петербурга стоила здоровья 60-летней пенсионерке, угодившей под колёса автомобиля. Владелец машины образцовым поведением на дорогах не отличается.
Об аварии на 1-й Советской улице днём седьмого марта «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, Audi около двух часов дня наехала на пожилую женщину у дома 5. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Автомобиль сбил её вне зоны пешеходного перехода.
Тёмно-зелёная Audi Q5 зарегистрирована на 49-летнюю женщину. За прошлый год хозяйка собрала на ней под два десятка штрафов.
1-я Советская в 2018 году была включена в перечень пешеходных пространств, однако территорию для прогулок быстро заняла парковка. Как уточнил читатель, по улице, согласно знакам, разрешён круговой проезд. «Audi двигалась в полосе движения (правда, не ограниченной бордюрным камнем и не отделенной столбиками)», — пояснил он.