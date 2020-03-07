За инцидент с «Зенитом» ФК «Ахмат» наказан матчем без зрителей условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ахмат» (Грозный) провести один домашний матч в рамках Кубка России без зрителей условно. Об этом 7 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Артура Григорьянца.

«Условность» наказания означает, что фанатам «Ахмата» дают испытательный срок два года, пояснил руководитель комитета.

Грозненский клуб наказан за беспорядки на домашнем стадионе во время матча четвертьфинала Кубка России, во время которого фанаты петербургской команды на гостевом секторе разделись по пояс, из-за чего несколько сотен чеченских болельщиков рванули к гостевому сектору, не оценив акт обнажения, и начали кидать в фанатов сине-бело-голубых бутылки и камни.