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07.03.2020 14:34
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За инцидент с «Зенитом» ФК «Ахмат» наказан матчем без зрителей условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ахмат» (Грозный) провести один домашний матч в рамках Кубка России без зрителей условно. Об этом 7 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Артура Григорьянца.

«Условность» наказания означает, что фанатам «Ахмата» дают испытательный срок два года, пояснил руководитель комитета.

Грозненский клуб наказан за беспорядки на домашнем стадионе во время матча четвертьфинала Кубка России, во время которого фанаты петербургской команды на гостевом секторе разделись по пояс, из-за чего несколько сотен чеченских болельщиков рванули к гостевому сектору, не оценив акт обнажения, и начали кидать в фанатов сине-бело-голубых бутылки и камни.

Григорьянц оценил работу службы безопасности, которая «за десятки секунд» локализовала конфликт.

За бросание болельщиками предметов «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч, за неправомерные действия зрителей, приведшие к беспорядкам, - на 100 тыс.

Накануне, 6 марта, фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало на своей странице своё мнение по поводу инцидента и упрекнуло руководство «Зенита».

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Комментарии (3)

Bert_5e4d90d629bc8
Онижерассеяне
krasnonosov
Неужели Газпром и дальше будет продолжать поставлять газ туда без их оплаты за счет россиян? А они и дальше будут с серьезным видом оправдывать свои неплатежи за потребленные энергоресурсы войной 20-ти летней давности?
Zas
Как у Шарикова, 15 лет условно. Спасло пролетарское происхождение. Позорное заискивание РФС перед Кадыровым
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