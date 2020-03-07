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07.03.2020 13:37
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На Карташихина переживают ремонт прохудившейся трубы. В остывающих квартирах проснулись жители десятка домов

Изношенный участок трубы обнаружили теплоэнергетики во время объезда в Василеостровском районе Петербурга. С ремонтом обещают не затягивать, обогреть ближайшие дома готовятся в ближайшее время.

О похолодании в квартирах жителей Васильевского острова 7 марта предупредила районная администрация. В официальной группе в «ВКонтакте» сообщается, что «Теплосеть» с десяти утра ведёт работы на обратном трубопроводе у дома 7 по улице Карташихина.

Без центрального отопления остались в 10 домах, при этом жильцы семи могут принять только холодный душ. Терпеть придётся до шести часов вечера, сообщает администрация.

В «Теплосети» уточнили, что меняют задвижку на трубопроводе и с ремонтом справятся быстрее. «Перевод потребителей на штатный режим теплоснабжения будет осуществлён в 14:00», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, отметив, что установка механизма уже на финишной стадии. При этом жителей должны обогревать по резервной схеме.

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