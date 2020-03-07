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07.03.2020 11:28
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В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

Турция обсудит опрос о совместном патрулировании в сирийской провинции Идлиб на переговорах с российской делегацией. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

«С 15 марта мы начинаем совместное патрулирование в Идлибе. Мы начали обсуждать условия создания коридора безопасности вдоль трассы М4. Для этого на будущей неделе в Анкару приедет российская делегация», — цитирует Акара телеканал NTV.

Министр подчеркнул, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе не отмечалось случаев его нарушения.

«Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим», — добавил он.

Пятого марта лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в Идлибе и по их итогам согласовали совместный документ. В нем стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит».

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Что Турция делает в Сирии? Их Асад тоже пригласил?
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