В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

Турция обсудит опрос о совместном патрулировании в сирийской провинции Идлиб на переговорах с российской делегацией. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

«С 15 марта мы начинаем совместное патрулирование в Идлибе. Мы начали обсуждать условия создания коридора безопасности вдоль трассы М4. Для этого на будущей неделе в Анкару приедет российская делегация», — цитирует Акара телеканал NTV.

Министр подчеркнул, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе не отмечалось случаев его нарушения.