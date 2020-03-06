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06.03.2020 22:50
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В Италии за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли почти 50 человек

Число умерших в Италии от заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197. Общее число инфицированных на данный момент составляет 3916, заявил 6 февраля глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Как указал Боррелли, выздоровели 523 человека. Таким образом, общее число инфицированных в Италии с начала вспышки заболевания, включая тех, кто умер или уже вылечился, составило 4636.

"Начну с выздоровевших: на сегодняшний день их на 109 человек больше - всего 523 человека. Число смертей увеличилось на 49, средний возраст умерших колеблется [в районе] около 80 лет, число инфицированных на сегодняшний день - 3916", - сказал Боррелли. По его словам, доля излечившихся на данный момент составляет 11,3%, смертность достигает 4,25%.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии.

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